ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة على متنها 44273 طن بضائع العامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44759 طن تشمل : 7600 طن يوريا و 3900 طن مولاس و 15724 طن ملح و 926 طن علف بنجر و 987 طن رمل و 15622 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44273 طن تشمل : 7288 طن قمح و 8887 طن ذرة و 9807 طن حديد و 1389 طن خشب زان و 7777 طن خردة و 50 طن فول صويا و 8048 طن سكر و 5360 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1027 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1030 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4421 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49484 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127124 طنًا.



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6253 حركة .