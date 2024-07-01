ميناء دمياط يستقبل 13659 طن قمح

كتب ـ سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36620 طنا تشمل: 5515 طن يوريا و3280 طن مولاس و3938 طن كلينكر و300 طن علف بنجر و2075 طن رمل و21512 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63570 طنا تشمل: 13659 طن قمح و29537 طن ذرة و5296 طن حديد و710 أطنان خشب زان و6927 طن خردة و6255 طن سكر و500 طن أبلكاش و2797 رأس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 686 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1128 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 78 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5415 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45557 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133652 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من ميناء الدخيلة ، و عدد 3 وحدات نهرية (بارج) بعد تفريغ شحنة تقدر بحوالي (1327 طن) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. وتحميل شحنة تبلغ حوالى (185 طنا) من القمح متجهة إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3738 حركة .

