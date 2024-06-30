ميناء دمياط يستقبل 2000 طن أخشاب اليوم

دمياط - هيثم مراد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، حركة تداول سفن البضائع والحاويات اليوم، واستقبل ميناء دمياط 10 سفن، بينما غادر الميناء 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45034 طن تشمل : 14900 طن يوريا و 4200 طن مولاس و 2825 طن رمل و 84 طن كلينكر و 1327 طن اسمنت ابيض و 21698 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 81297 طن تشمل : 18100 طن قمح و 2161 طن خشب زان و 7050 طن خردة و 3224 طن حديد و 41243 طن ذرة و 8845 طن سكر و 2203 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 674 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43150 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136030 طنًا.

وغادر الميناء أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2416 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه و بنى سويف، فضلا عن مغادرة قطاري آخرين بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من ميناء الدخيلة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5531 حركة.