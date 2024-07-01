ميناء دمياط ينضم للموانئ المسموح لها بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها

كتب سيد الخلفاوى

أثمرت جهود التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، عن صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007.

وذلك ينضم ميناء دمياط للقائمة والتى تضم "ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي" وتأتى تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة .

ويأتى ذلك في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية.