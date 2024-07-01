اليوم السابع
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ميناء دمياط ينضم للموانئ المسموح لها بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:14 م
ميناء دمياط ينضم للموانئ المسموح لها بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها ميناء دمياط - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أثمرت جهود التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، عن صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007.

وذلك ينضم ميناء دمياط للقائمة والتى تضم "ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي" وتأتى تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة .

ويأتى ذلك في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية.

 







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دمياط

النقل

تطوير الموانئ

الاقمشة

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