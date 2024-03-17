اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 66765 طن من القمح

الأحد، 17 مارس 2024 01:32 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 66765 طن من القمح ميناء دمياط- أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة، منها السفينة CORNELIA و التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 23281 طن من القمح لصالح القطاع الخاص ، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27279 طن تشمل: 1500 طن ملح معبأ و1400 طن اسمنت معبأ و2564 طن رمل و 5510 طن جبس معبأ و 825 طن يوريا و 15480 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59826 طن تشمل: 26066 طن قمح و10152 طن خردة و4930 طن حديد و6413 ذرة و 673 طن خشب زان و7930 طن سكر و3279 فول صويا و2167 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 383 طن .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3842 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66765 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105677 طنًا .
 
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3599 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي وإمبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4688 شاحنة .
 
 






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