محافظ القاهرة يلتقى رئيس الغرفة التجارية ويناقش التعاون لاستقرار الأسعار

كتب سيد الخلفاوى

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسى للأجهزة التنفيذية فى تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة .

ولفت محافظ القاهرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية للمساهمة فى استقرار الأسعار ، وتوفير مزيد من السلع وتنوعها، والتوسع في المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط السوق.