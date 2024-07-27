اليوم السابع
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محافظ القاهرة: مشروع القاهرة التاريخية مقصد سياحى جديد بالمنطقة

السبت، 27 يوليو 2024 04:55 م
محافظ القاهرة: مشروع القاهرة التاريخية مقصد سياحى جديد بالمنطقة محافظ القاهرة خلال الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة الاجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية وإبراز الوجه الجمالى لها للحفاظ عليها واستعادة طابعها المعمارى والعمراني ، وذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع الآليات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني بالمنطقة، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها .

وتتم أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية ، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة .

 







محافظ القاهرة

القاهرة التاريخية

الحسين

الجمالية



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