محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بروض الفرج ويوجه بمنع الإشغالات

كتب ـ سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بحى روض الفرج بالمنطقة الشمالية، حيث تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير.



محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بحى روض الفرج

كما تفقد محافظ القاهرة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بالحى خاصة الخبز.

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رئيس الحى بضرورة المتابعة الدورية لما يتم من أعمال تطوير والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضارى للعاصمة، مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.



محافظ القاهرة يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بالحى خاصة الخبز .