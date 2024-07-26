رئيس الغرفة التجارية يشيد باستجابة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

كتب إسلام سعيد

وجه ايمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية رئيس مجموعة حديد العشرى ؛شكره للقيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى على النهج الجديد وزيادة الاهتمام بكافة الملفات منذ تولى الحكومة الجديدة خاصه فيما يتعلق بالملف الصناعي.

وأشاد( العشري) باستجابة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير وتدخله السريع لحل مشكلة بأحد مصانع المجموعة.

وقال أيمن العشري، أن الفريق المهندس كامل الوزير تدخل بشكل فورى لحل مشكلة بأحد مصانع المجموعة خلال جولته بالمنطقة الصناعية أمس الأربعاء حيث توجه للمجموعة لمعرفة المشكلة واعطى تعليماته الفورية لحلها وتم حلها بالفعل.

وأشاد ( العشرى ) بالجهود التى يقوم بها الوزير منذ تشكيل الحكومة الجديدة بالاهتمام بالملف الصناعى وجولاته المتعددة على المناطق الصناعية ومتابعة سرعة اصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات وهو ما يؤكد أن الفترة القادمة ستشهد إنشاء مصانع جديدة والتوسع فى الحالية.

وأعرب ( العشرى ) عن تفاؤله بزيادة اهتمام الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادى ودعم المستثمرين والاستثمار ومتابعة المصانع وتسهيل إجراءات تشغيلها وهو ما سينعكس بالإيجاب على الصعيدين الاقتصادى والمجتمعى.

ووجه ( العشرى ) شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير على تكثيف جهودة ومتابعة ادق التفاصيل التى تتعلق بالمصانع فى القطاعات المختلفة معتبرا هذا الاتجاه رسالة طيبة وواضحة وصريحة ومطمئنة للمستثمرين المصريين وفى الدول المختلفة بأن مصر تضع فى أولوياتها دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات التصنيع محليا وهو نهج سيتم التركيز عليه بشكل كبير فى المرحلة القادمة وما يقوم به الفريق المهندس كامل الوزير يؤكد ذلك بصورة واضحة للجميع.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير قد زار امس الاربعاء ثلاث مصانع بالمنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر مؤكدا أن هناك نهج للوزارة وسياسات جديدة لحل مشكلات كافة المصانع بشكل فورى للمشاركة الفعالة فى تطوير هذا القطاع الهام فى مصر.