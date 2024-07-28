محافظ القاهرة يتفقد أعمال الصيانة الجارية بميدان التحرير

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال الصيانة الجارية بميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

وتضمنت أعمال الصيانة طلاء الأعمدة والأسوار المحيطة بالميدان، ومراجعة الإنارة، وزيادة المسطحات الخضراء، واستبدال ٤٦ نخلة جديدة بالنخيل التالف، وزيادة المزورعات والورود بإضافة ما يقارب ٢٣ ألف نبتة جديدة، وتجميل الأحواض بالاشكال الإسلامية والفرعونية وزهرة اللوتس، وإضافة رسومات هاردسكيب بما يتناسب مع معالم الميدان.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.