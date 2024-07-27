محافظ القاهرة يتفقد عيادة القلعة للأمراض الجلدية والجذام بالخليفة

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عيادة القلعة للأمراض الجلدية والجذام بـحى الخليفة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى إطار الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية.



وأشاد المحافظ خلال الجولة بالجهد الذي يقوم به الأطقم الطبية في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على العيادة للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور خالد الخطيب مدير مديرية الشؤون الصحية وعدد من قيادات المحافظة.

