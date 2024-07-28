اعرف فوائد تمرين الجرى لصحتك.. يقوى العضلات ويحرق السعرات

كتب – حسام الشقويرى

يعد الجري أحد التمارين المهمة لصحة القلب، ويحمي العقل من المشاكل ويقلل فرص الإصابة بالشيخوخة ، فالجري يزيد من معدل ضربات القلب أكثر من المشي على سطح مستوي، ما يؤدي إلى نتائج أسرع وأكثر فعالية من حيث اللياقة البدنية وحرق السعرات الحرارية. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

يعتمد حرق السعرات الحرارية على كيفية استخدام جسمك للطاقة طوال اليوم، فعندما تستهلك الأطعمة والمشروبات، فإنك تستهلك أيضًا السعرات الحرارية، التي تعمل كوقود لجسمك، كما إن النشاط البدني المنتظم يساعد على: حرق السعرات الحرارية قد يشمل ذلك التمارين الرياضية، أو الأعمال المنزلية، أو حتى التحرك.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بحرق السعرات الحرارية، يقال عمومًا إن الجري أكثر فعالية و تأثيرًا ويشغل المزيد من العضلات ويتطلب المزيد من الطاقة .

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم المرتبط بالقلب، بما في ذلك النوبة القلبية. لا تعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تعزيز فقدان الوزن فحسب، بل تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي حين أن الجري والمشي لهما فوائد صحية للقلب، إلا أنه يُعتقد أن الجري يتطلب المزيد من الكثافة لدفع الحركة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وذكرت دراسة حديثة ان الأشخاص الذين ركضوا على منحدرات بنسبة 2% و7% شهدوا زيادة في معدل ضربات القلب بنحو 10% عند مقارنتها بالجرى على سطح مستو.