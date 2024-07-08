اليوم السابع
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الإثنين، 08 يوليو 2024 02:55 م
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منظمة المرأة العربية تعقد حوار الشباب العربي حول المشاركة في مسؤوليات الأسرة

الإثنين، 08 يوليو 2024 02:40 م
منظمة المرأة العربية تعقد حوار الشباب العربي حول المشاركة في مسؤوليات الأسرة المجلس القومي للمرأة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية حوار الشباب العربي حول "المشاركة في المسؤوليات داخل الأسرة في تقديم الأعمال المنزلية والرعائية" افتراضيا عبر زووم، ويستمر على مدار يومي 9-10 يوليو 2024.


ويهدف الحوار إلى تبادل الآراء حول كيفية تعزيز المشاركة في المسؤوليات داخل الأسرة في تقديم الأعمال المنزلية والرعائية.

يستهدف الحوار شباب من الجنسين ممن لهم نشاط مجتمعي ويتمتعون بمهارات جيدة في التواصل والمناصرة لـ قضايا المرأة.

ويشارك فيه حوالي 50 شاب وفتاة من 13 دولة عربية هي (الأردن، تونس، الجزائر، السودان، العراق، عمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن).







المراه العربيه

منظمه المرأة العربية

فاديا كيوان

هيئة الأمم المتحدة للمرأة



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