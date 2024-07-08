منظمة المرأة العربية تعقد حوار الشباب العربي حول المشاركة في مسؤوليات الأسرة

كتب محمود راغب

تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية حوار الشباب العربي حول "المشاركة في المسؤوليات داخل الأسرة في تقديم الأعمال المنزلية والرعائية" افتراضيا عبر زووم، ويستمر على مدار يومي 9-10 يوليو 2024.



ويهدف الحوار إلى تبادل الآراء حول كيفية تعزيز المشاركة في المسؤوليات داخل الأسرة في تقديم الأعمال المنزلية والرعائية.

يستهدف الحوار شباب من الجنسين ممن لهم نشاط مجتمعي ويتمتعون بمهارات جيدة في التواصل والمناصرة لـ قضايا المرأة.

ويشارك فيه حوالي 50 شاب وفتاة من 13 دولة عربية هي (الأردن، تونس، الجزائر، السودان، العراق، عمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن).