الفوائد الصحية للمشي 3 كم يوميا.. منها تحسين صحة القلب

كتب – حسام الشقويرى

المشي هو شكل بسيط وفعال من أشكال التمارين الرياضية التي لا تتطلب معدات أو مهارات إضافية، يمكن أن يؤدي المشي لمسافة 3 كم على الأقل كل يوم إلى تحسين الصحة العامة والرفاهية بشكل كبير، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن أو تحسين مزاجك أو الحفاظ على لياقتك، فإن دمج المشي اليومي يمكن أن يجلب فوائد مختلفة، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

ومن إدارة الوزن إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، إليك بعض الفوائد الصحية الرئيسية للمشي كل يوم.

إدارة الوزن

يساعدك المشي اليومي على حرق السعرات الحرارية التي تساهم في خسارة الوزن والحفاظ على صحتك، كما يعمل المشي المنتظم على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يسهل عليك إدارة وزنك دون الحاجة إلى اتباع حميات غذائية قاسية.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

المشي يوميًا يمكن أن يقوي قلبك ويحسن الدورة الدموية ما يخفض ضغط الدم، كما يمكنك من خلال المشي يوميًا تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

تحسين الصحة العقلية

من المعروف أن المشي يقلل من التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب، ويتضمن المشي تكرارًا إيقاعيًا ومنضبطًا لحركة الساق، إلى جانب الهواء النقي والطبيعة التي يمكن أن تحسن مزاجك ورفاهتك العقلية.

عضلات وعظام أقوى

يساعد المشي على تنشيط مجموعات عضلية صحية مختلفة، ما يساعدك على بناء القوة والقدرة على التحمل. كما يعزز صحة العظام من خلال زيادة كثافتها ويمنع حالات صحية مثل هشاشة العظام.

هضم أفضل

يساعد المشي على عملية الهضم لأنه يحفز الجهاز الهضمي، كما أن المشي يوميًا يمكن أن ينظم حركة الأمعاء ويمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ .

تعزيز وظيفة المناعة

يساعد المشي بانتظام على تعزيز مناعتك وتحسين قدرة الجسم على محاربة العدوى عن طريق تقليل الإصابة بالأمراض الشائعة.

بأي سرعة يجب أن تمشي لتحصل على نتائج أفضل؟

يتطلب المشي سرعة معينة لتحفيز أجزاء الجسم بالكامل على المشاركة وتحقيق نتائج أفضل. هذا يعني أنه يجب عليك المشي بسرعة لزيادة معدل ضربات القلب والتنفس، ولكن ليس بسرعة كبيرة للتأكد من بقاء ضربات قلبك على المستوى الذي يصبح فيه إجراء محادثة أمرًا صعبًا. بسرعة 6-7 كم / ساعة، يُطلق عليها المشي السريع الذي يحسن صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية وتعزيز الصحة العامة. ومع ذلك، يجب أن تبدأ ببطء في البداية وتزيد من سرعة مشيك تدريجيًا.

