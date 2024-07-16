ما ارتفاع ضغط الدم الرئوي؟.. أبرز طرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي قد يؤثر على الشرايين في الرئتين والجانب الأيمن من القلب، كما أنه قد يؤدي إلى فشل القلب.

فارتفاع ضغط الدم الرئوي هو حالة خطيرة تحدث عندما يكون ضغط الدم في التهاب الشرايين الرئوية أعلى نسبيًا من المعتاد، ويعد الشرايين الرئوية هي نوع من الأوعية الدموية المسئولة عن الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى الرئتين، ويؤثر على الجانب الأيمن من القلب والشرايين في الرئتين، ويمكن أن يكون هناك أسباب مختلفة تؤثر على ظهور ارتفاع ضغط الدم الرئوي، خاصة أنه من المضاعفات الشائعة الناجمة عن مشاكل صحية مثل أمراض القلب وأمراض الرئة، نظرًا لأنه يقيد بشكل كبير تدفق الدم إلى قلبك ورئتيك، فهو مرض يهدد الحياة.



ووفقًا لموقع healthshots سنتعرف أكثر عن ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي

فيما يلي العلامات والأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم الرئوي وفقًا لجمعية القلب الأمريكية :

- ضيق في التنفس

- الدوار

- تعب

- ألم صدر

- خفقان القلب (زيادة معدل ضربات القلب)

- ألم في الجانب الأيمن من البطن

- ضعف الشهية

- إغماء

- تورم (الساقين/الكاحلين)

- السعال والصفير

- اللون الأزرق للشفاه أو الجلد (زرقة)

أسباب ارتفاع ضغط الدم الرئوي

يتطور ارتفاع ضغط الدم الرئوي عندما تخضع الخلايا المبطنة لجدران الشرايين الرئوية لتغييرات تجعل الشرايين ضيقة ومتيبسة ومتورمة وسميكة فهذه التغييرات، التي غالبًا ما تكون بسبب حالات كامنة مثل أمراض القلب أو اضطرابات الرئة أو العوامل الوراثية، تعطل التدفق الطبيعي للدم من القلب إلى الرئتين. ونتيجة لذلك، يزداد الضغط داخل الشرايين الرئوية، مما يضغط على القلب ويؤدي إلى مضاعفات مثل قصور القلب". تحد الشرايين الضيقة من كمية الدم التي يمكن أن تمر، مما يقلل من توصيل الأكسجين إلى الجسم ويسبب أعراضًا مثل ضيق التنفس والتعب وألم الصدر.



فيتم تصنيف ارتفاع ضغط الدم الرئوي إلى 5 مجموعات بناءً على سببه، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية:

1. المجموعة 1: ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH)

تتضمن هذه المجموعة ارتفاع ضغط الدم الرئوي مجهول السبب، وارتفاع ضغط الدم الرئوي الوراثي (بسبب العوامل الوراثية)، وارتفاع ضغط الدم الرئوي المرتبط بأمراض النسيج الضام، وأمراض القلب الخلقية، والأدوية/السموم، وغيرها من الحالات.

2. المجموعة 2: ارتفاع ضغط الدم الرئوي بسبب مرض القلب الأيسر

تحدث الضغوط المرتفعة في الدورة الدموية الرئوية بسبب أمراض الجانب الأيسر من القلب مثل قصور القلب أو أمراض الصمامات.



3. المجموعة 3: ارتفاع ضغط الدم الرئوي بسبب أمراض الرئة

يحدث ارتفاع ضغط الدم الرئوي بسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومرض الرئة الخلالي، وانقطاع النفس أثناء النوم، والتي تؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين (نقص الأكسجين).

4. المجموعة 4: ارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن (CTEPH)

يحدث ارتفاع ضغط الدم الرئوي بسبب جلطات الدم (الانصمام الخثاري) في الرئتين، والتي تسمى الانسداد الرئوي، والتي تفشل في الذوبان مع مرور الوقت وتعيق تدفق الدم.

5. المجموعة 5: ارتفاع ضغط الدم الرئوي بسبب اضطرابات أخرى

يرتبط ارتفاع ضغط الدم الرئوي بمجموعة متنوعة من الحالات التي لا تندرج ضمن المجموعات الأخرى، بما في ذلك اضطرابات الدم، واضطرابات التمثيل الغذائي، وغيرها من الحالات.

من هم المعرضون لخطر ارتفاع ضغط الدم الرئوي؟

يصيب ارتفاع ضغط الدم الرئوي عادةً الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عامًا. وقد تحاكي علاماته وأعراضه المبكرة علامات وأعراض العديد من الحالات الطبية الأخرى، مما يجعل الاكتشاف المبكر أمرًا صعبًا، وتشمل العوامل العديدة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الرئوي ما يلي:

- التاريخ العائلي لهذه الحالة

- التقدم في السن

- زيادة الوزن أو السمنة

-عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين

- بعض الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان والاكتئاب

- المرض الرئوي

تشخيص ارتفاع ضغط الدم الرئوي

سيبدأ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بجمع المعلومات حول تاريخك الطبي ومناقشة أعراضك. سيتبع ذلك فحص جسدي، بما في ذلك تقييم مستويات الأكسجين في الدم، وأصوات القلب والرئة، وقراءات ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، قد يوصي طبيبك بإجراء الاختبارات التالية:



- فحوصات الدم للتحقق من حالات مثل جلطات الدم، أو إجهاد القلب، أو فقر الدم

- اختبارات تصوير القلب، مثل تصوير القلب بالرنين المغناطيسي

- تخطيط صدى القلب

- اختبارات تصوير الرئة، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية

- تخطيط كهربية القلب (ECG أو EKG)

- اختبار التمرين لمراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأكسجين

- قسطرة القلب الأيمن، حيث يتم إدخال أنبوب رفيع (قسطرة) في أحد الأوردة في رقبتك أو ذراعك أو فخذك ويمرر إلى الشريان الرئوي

علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي

لا يوجد علاج لارتفاع ضغط الدم الرئوي. يهدف العلاج إلى إدارة الأعراض ومنع المزيد من تلف الرئة. يعتمد النهج على تحديد ما إذا كانت الحالة شريانية أو وريدية أو نقص الأكسجين - أو من أنواع أخرى. توجد خيارات العلاج المباشر لنوعين فقط: ارتفاع ضغط الدم الرئوي وارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن. يعد إدارة الحالات الطبية الأساسية التي تساهم في الحالة، مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم وأمراض الرئة ومشاكل صمام القلب، أمرًا بالغ الأهمية.



فيتم علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي بمجموعة من الإجراءات الطبية مثل العلاج بالأكسجين ومدرات البول وحاصرات قنوات الكالسيوم وموسعات الأوعية الدموية الرئوية. تشمل الخيارات المتاحة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي المزمن مضادات التخثر وقسطرة الأذين بالبالون وقسطرة الرئة بالبالون واستئصال بطانة الشريان الرئوي وبعض الأدوية، فقد يقترح طبيبك أيضًا بعض التعديلات مثل التغييرات الغذائية وتغييرات نمط الحياة والعلاج بالأكسجين وحتى جراحة إصلاح صمام القلب في بعض الحالات.