محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 12702طن خلال الفترة من 19 يوليوحتى 25 يوليو الجارى.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، وصل إجمالي ما تم رفعه من عموم المدينة والقرى الأخرى 1120 طن من القمامة والمواد الصلبة.

و في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 965 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية برفع ما يقرب من 1209طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 583طن على مدار الأسبوع الماضي.



وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 740 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 550 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 730 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 945 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 510طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 5350 طن من المدينة وتوابعها.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم صيانة 53 كشاف إنارة بقرى المركز والمدينة.

كما قام حي أول بتركيب نزلات لـ 5 أعمدة، وتركيب 7كشافات، وصيانة 7 أعمدة منطفئة بشارع داوود حمدان، شارع الحرية، والثلاثيني حتى مزلقان عبد الحكيم عامر.

وفي حي ثان مدينة الإسماعيلية، تم تركيب 48 كشاف بشارع رضا بداية من شارع المدارس وحتى الممر وعلى المسطح الأخضر على الطريق الدائري، بالإضافة لشد سلك لمسافة 500 متر بشارع رضا والمسطح.

وفي حي ثالث مدينة الإسماعيلية تم صيانة كابل عداد منطقة شرق الشيخ زايد.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بصيانة 5 أعمدة وتتغير لمبات وشد وتحريب 75 م أسلاك بالمدينة والقرى التابعة، صيانة خلية بقرية سرابيوم، بالإضافة لصيانة الكشافات بالشواطي، طريق البلاجات بالمدينة، عزبة الزملطة بسرابيوم، بالإضافة لتغيير 2 لمبة ليد بعموم القرية.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 104كشاف إنارة بعموم المدينة وتوابعها خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة لإصلاح أعطال الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

أيضًا قام أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة أعمدة الإنارة بعموم المركز والقرى التابعة واشتملت أعمال الصيانة صيانة وتركيب 36 كشاف ولمبة ليد، وإصلاح عطل كهربائي جاء نتيجة سقوط نخلة على الأسلاك بعزبة بدر.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة وتركيب 157 كشاف إنارة، وتركيب 12 لمبة بعموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بصيانة 43 كشاف إنارة، وتركيب 11 لمبة موفرة، 5 مجموعة صوديوم بالمدينة وتوابعها.

أما مركز ومدينة التل الكبير، تم صيانة 85 كشاف ليد بعموم المدينة والقرى، واستبدال عمود إنارة بمنطقة المزارعة مع إنهاء تركيب جميع المهمات الخاصة.



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