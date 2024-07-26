أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 14 بيتا من بيوت الله

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الأوقاف افتتاح اليوم الجمعة 14 مسجدًا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
وزير المالية لنظيره التركى: نستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية لـ15 مليار دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص عقارين بالموسكى بعد حريقهما
قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين اللذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحى الموسكي والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث.
وزارة الأوقاف تفتتح 14 بيتا من بيوت الله منها 10 مساجد إحلالا وتجديدا
تفتتح وزارة الأوقاف المصرية اليوم الجمعة 26 / 7 / 2024م (14) مسجدًا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، منها (10) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024م حتى تاريخه (52) مسجدًا منها (44) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(8) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 26/ 7 / 2024م عدد ( 12133 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(848) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة.
الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 4000 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٤٠٣٢ وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، كاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع العام وجاهزيتها لاستقبال المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.
مكتب التنسيق يعلن تسجيل 9500 طالب وطالبة باختبارات القدرات للثانوية العامة
أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 9500 طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.
بيان مشترك لـ أستراليا ونيوزيلندا وكندا: المعاناة الإنسانية فى غزة غير مقبولة
أعلن بيان مشترك لقادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا دعم اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذى اقترحه الرئيس بايدن وأيده مجلس الأمن، وأن المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر، وفق ما أفادت إكسترا نيوز.
وزير النقل الفرنسى: تعطل القطارات لنهاية الأسبوع وإلغاء عدد كبير من الرحلات
قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون، إن الأعمال الخبيثة المنسقة التى استهدفت خطوط قطارات سريعة ستؤدي لتعطيل الحركة حتى نهاية الأسبوع، وسنضطر إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات"، مضيفاً "سنعيد تشغيل خط القطارات العادي"
الأرصاد: انخفاض فى الحرارة يصل لـ3 درجات على شمال البلاد حتى الصعيد
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2 ) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .
أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 26 يوليو 2024
ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3250 جنيها وقت صياغة هذه السطور، وقد تشهد الأسعار تغيرات ملحوظة في الساعات القادمة.
سعر الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 3714 جنيها.
عيار 21 يسجل 3250 جنيها.
عيار 18 يسجل 2786 جنيها.
عيار 14 يسجل 2167 جنيها.
الجنيه الذهب 26000 جنيه.