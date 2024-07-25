وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

- الشربيني يشدد على ضغط معدلات التنفيذ.. وإنهاء أجزاء مكتملة من المشروع تباعاً.. وتشطيب الواجهات الخارجية

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التى بدأت الـ8 صباح اليوم الخميس، بتفقد الموقف التنفيذى لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد زيارته لمدينة رأس الحكمة، ومحطة مياه الضبعة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بعدد من الوحدات التى تم تشطيبها داخل الأبراج السكنية، واستمع لشرح تفصيلى من مسئولى شركة "cscec" الصينية، عن الموقف التنفيذى للمشروع، حيث وصلت نسبة إنجاز البرج الأيقوني إلى الدور 54، من إجمالى 68 دورا، وبارتفاع 250 متراً، وإجمالى مسطحات 465 ألف م2، بجانب 4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، وتم الانتهاء من الهياكل الخرسانية بها.



وشدد الوزير على ضرورة ضغط معدلات تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وإنهاء أجزاء مكتملة من المشروع تباعاً، وسرعة تشطيب الواجهات الخارجية، مشيراً إلى أن المشروع يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.