اليوم السابع
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وزير الأوقاف يستقبل رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ

الإثنين، 22 يوليو 2024 05:10 م
وزير الأوقاف يستقبل رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ وزير الأوقاف يستقبل رئيس لجنة الشئون الدينية
كتب لؤى على

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وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بوزارة الأوقاف

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

وبحث وزير الأوقاف و الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بـ مجلس الشيوخ سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بوزارة الأوقاف، والتنسيق الكامل بين مجلس الشيوخ ووزارة الأوقاف المصرية.


 







مجلس الشيوخ

اللجنة الدينية

وزارة الاوقاف

اسامة الازهرى



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