اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 08:01 م
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وزير الأوقاف: إطلاق برنامج تلفزيوني ضخم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأحد، 21 يوليو 2024 06:40 م
وزير الأوقاف: إطلاق برنامج تلفزيوني ضخم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى والإعلامى أحمد فايق
كتب لؤى على

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التقى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق برنامج تليفزيوني ضخم يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برعاية وزارة الأوقاف المصرية، وسيتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من قبل لجان متخصصة من كبار العلماء الأساتذة وكبار القراء بتنظيم ورعاية من وزارة الأوقاف، على أن يتم إعلان شروط التقديم والمواعيد لاحقًا.







الشركة المتحدة

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

احمد فايق




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