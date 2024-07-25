أسعار الذهب اليوم.. انخفاض 15جنيها فى سعر الجرام بمستهل التعاملات

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر جرام الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15 يوليو 2024 ليسجل سعر الذهب اليوم 3275 جنيها وسط تطورات جديدة في السوق العالمي للذهب بهبوط 15 جنيها.

الذهب في مصر:



عيار 24 يسجل 3743 جنيها.



عيار 21 يسجل 3275 جنيها.



عيار 18 يسجل 2807 جنيها.



الجنيه الذهب 26200 جنيها.



السوق العالمي



حتى الآن تضع الأسواق احتمال بنسبة تقترب من 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة ف سبتمبر القادم بمقدار ربع نقطة مئوية، لذلك سنجد اهتمام كبير في الأسواق باجتماع البنك الفيدرالي في الأسبوع المقبل، في محاولة لتوقع المسار القادم لأسعار الفائدة.



الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مع تسعير الأسواق بشكل عام لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر، حيث يعد انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد وتراجع الذهب العالمي اليوم إلي 2370 دولارا.



