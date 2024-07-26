الإسكان: 11 أغسطس تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة 8 والتكميلية بدمياط الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن، باقي المرحلة الثامنة والثامنة التكميلية بعدد 128 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 11/8/2024 : يوم الأربعاء 11/9/2024.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام: 532/24 شمال الجامعة (32) حي سادس، و 2/21 – 1/21 مركزية "ج"، و56 المنطقة أ، يوم الأحد 11/8/2024، والقطع أرقام (18 – 68 – 69 – 7 – 77 – 83 - 94)، يوم الإثنين 12/8/2024، والقطع شرق المدينة أرقام (2 – 3 – 10 – 11 – 32 – 33 – 35 – 36 – 42 – 43 - 45) شرق المدينة، يوم الثلاثاء 13/8/2024، والقطع أرقام (67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 81 - 82)، يوم الأربعاء 14/8/2024، والقطع أرقام (85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 95 – 96 – 99 – 101 )، يوم الإثنين 19/6/2024، والقطع أرقام (103 – 104 – 108 – 111 – 116 - 139)، يوم الثلاثاء 20/8/2024.



وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة الشاليهات (102/12 – 106/12 – 112/12 – 12/12 – 22/12 – 28/12 – 56/12)، يوم الأربعاء 21/8/2024، والقطع بمنطقة الحديقة الدولية المنطقة الأولى أرقام (35 – 42 – 54 – 59 – 68 – 72 – 96)، يوم الأحد 25/8/2024، والقطع بمنطقة الحديقة الدولية المنطقة الثانية أرقام (82 - 136)، يوم الإثنين 26/8/2024، والقطعتين بغرب المدينة منطقة A رقمي (25 - 58)، والقطعتين غرب المدينة منطقة B أرقام (50 – 81 - 106)، والقطعة بغرب المدينة منطقة C، أرقام (71 – 91 – 100 – 103 – 116 - 168)، يوم الثلاثاء 26/8/2024، والقطع بغرب المدينة منطقة H، أرقام (15 – 30 – 43 – 64 – 88 - 92)، يوم الأربعاء 27/8/2024.



وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم القطع بغرب المدينة منطقة I، أرقام (4 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 14 – 33 – 36 - 50)، يوم الأحد 1/9/2024، والقطع أرقام (69 – 84 – 91 – 92 – 93 – 99 – 101 – 111 – 168)، يوم الإثنين 2/9/2024، والقطعتين بغرب المدينة منطقة J، رقمي (16 - 98)، والقطعة رقم 12 بغرب المدينة منطقة E، يوم الثلاثاء 3/9/2024، والقطع بغرب المدينة منطقة F، أرقام (13 – 64 – 71 – 89 - 93)، يوم الأربعاء 4/9/2024، والقطع بغرب المدينة منطقة G، أرقام (53 – 69 – 70 – 83 – 91 - 92)، يوم الأحد 8/9/2024، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 9/9/2024 : الأربعاء 11/9/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.