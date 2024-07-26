أخبار مصر.. انخفاض فى درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية أقصى الجنوب

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 / 7 / 2024م (14) مسجدًا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، منها (10) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024م حتى تاريخه (52) مسجدًا منها (44) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(8) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 26/ 7 / 2024م عدد ( 12133 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(848) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة.

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 4000 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٤٠٣٢ وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، كاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع العام وجاهزيتها لاستقبال المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.