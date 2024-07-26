المعاينة: إصابة 12 شخصا باختناق فى حريق العتبة واستمرار عمليات التبريد

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة الأولية لحريق عقار مخازن العتبة، أن الحريق ناتج عن ماس كهربى فى أحد الوصلات وأدى الي إصابة 12 شخصا بسبب الأدخنة الكثيفة ونقلوا إلي المستشفي ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات التبريد بموقع الحريق.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي والجهات المختصة لمعاينة موقع حريق عقار بداخله مخازن أمام جراج العتبة فى وسط البلد لتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق وتوضيح الأسباب التى أدت الي اندلاع النيران فى المبنى.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مخزن فى وسط البلد، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.



