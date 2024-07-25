7 مشروبات طبيعية لخفض الكوليسترول وتنظيف الشرايين

كتب - حسام الشقويرى

الكوليسترول عبارة عن مادة دهنية شمعية تستخدم فى تكوين خلايا وهرمونات جديدة، وعلى الرغم من أهمية ذلك فإن زيادة كمية الكوليسترول قد تعرض قلبك لعواقب صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية فى الليل أو النوبة القلبية، وفقا لما نشره موقع hehealthsite.

حاول إضافة هذه المشروبات إلى نظامك الغذائي للتحكم في مستويات الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي..

شاى أخضر

يمكن أن يساعدك تناول كوب من الشاى الأخضر على تجنب مشاكل القلب، فالشاى الأخضر غنى بمضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على خفض نسبة الكوليسترول، يمكنك تناول كوب واحد من الشاى الأخضر كل ليلة بعد الانتهاء من تناول العشاء، كما يساعدك هذا المشروب على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، مما يساعد على تحسين صحتك العامة.

عصير البنجر

يعمل عصير البنجر على خفض مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي بسبب محتواه العالي من النترات الغذائية، تساعد هذه المركبات على توسيع الأوعية الدموية، وتعزيز تدفق الدم بشكل أفضل وتقليل مخاطر الجلطات التي يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية، إضافة عصير البنجر إلى روتينك الليلي يوفر فوائد كبيرة لصحة القلب.

الكركم

الكركم، يمكن أن تكون له تأثيرات مضادة للالتهابات على صحتك العامة عند إضافته إلى الحليب الدافئ، ومن المعروف أن الكركمين، المركب النشط في الكركم، يخفض نسبة الكوليسترول السيئ ويقلل من ترسبات الشرايين، ويمكن أن يساعد تناول كوب دافئ من حليب الكركم قبل النوم في التحكم في الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

الشوفان

ما عليك سوى إحضار الخلاط ووضع بعض الشوفان المنقوع وكوب من الماء، ثم خفقه جيدًا وتصفيته للاستمتاع بكوب من حليب الشوفان الطازج، يساعد حليب الشوفان الغني بالبيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف، في خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتنظيم نسبة السكر في الدم، كما أن تضمين حليب الشوفان في روتينك الليلي يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

شاى الكركديه

شاى الكركديه مشروب منعش يرتبط بخفض ضغط الدم والكوليسترول، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على منع أكسدة الكوليسترول السيئ، ما يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين، شرب كوب من الشاي قبل النوم يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

عصير التوت البرى

عصير التوت البري لذيذ وفعال في مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض نسبة الكوليسترول السيئ، مما يحسن توازن الدهون، كما أن الاستمتاع بعصير التوت البري في الليل يدعم صحة القلب.

حليب اللوز

يساعد حليب اللوز الغني بفيتامين E والدهون الصحية على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وإدراجه في روتينك الليلي يعد طريقة مفيدة لتنظيم الكوليسترول.