مكمل غذائي يساعد على خفض مستويات الكولسترول المرتفعة

كتبت فاطمة خليل

يُعد ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم عامل خطر للإصابة بأمراض تهدد الحياة، تناول الأطعمة الدهنية، على سبيل المثال، يمكن أن يزيد من كمية الكولسترول الضار، الذى يستقر داخل الشرايين، مما يضيق مجرى الدم ويزيد خطر الإصابة ب أمراض القلب ، في هذا التقرير نتعرف على مكمل غذائي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

في حين أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة هما عنصران أساسيان في خفض مستويات الكولسترول في الدم ، فهل يمكن أن تساعد المكملات الغذائية أيضًا؟.

وفقًا للأبحاث، يمكن أن تساعد مكملات أوميجا 3 في تقليل الدهون الثلاثية والالتهابات، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذا تشققت لوحة من مادة دهنية من جدار الشريان، فسوف تتشكل جلطة دموية لشفاء الشريان المصاب.

إذا كانت الجلطة الدموية تمنع وصول الدم إلى الدماغ، تحدث سكتة دماغية؛ إذا تم منع وصول الدم إلى القلب ، يترتب على ذلك نوبة قلبية.

بحسب جمعية القلب في المملكة المتحدة للكوليسترول فإن الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون في الدم إنها مصدرنا الرئيسي للطاقة وهي ضرورية لصحة جيدة ولكن إذا كان لديك الكثير من الدهون الثلاثية في دمك، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الدهون الثلاثية عبارة عن مزيج من الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والجلسرين- وهو شكل من أشكال الجلوكوز (السكر).

يتم تكوين هذه الدهون في الدم عن طريق الكبد ويتم الحصول عليها من نظامنا الغذائي وتشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون الثلاثية: اللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطبخ والدهون.

يمكن أن يكشف اختبار الكوليسترول عن مستويات الدهون الثلاثية لديك؛ يُنصح الأشخاص باستهداف مستوى الدهون الثلاثية غير الصائمين أقل من 2.3 مليمول / لتر.

إذا طلب منك طبيبك الصيام لإجراء اختبار (عادة لمدة 10-14 ساعة) ، فيجب أن يكون مستوى الدهون الثلاثية لديك أقل من 1.7 مليمول / لتر".