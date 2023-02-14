الإرهاق الشديد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت رانيا عامر

الكثير من الناس عرضة للإصابة بمخاطر الجلطة الدماغية، مثل كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط و امراض القلب والأوعية الدموية، ورغم ذلك فإن هناك الكثير من الشباب يتعرضون إلى سكتات دماغية نتيجة ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأسباب، ولا تقصر الإصابة بالجلطات بعمر معين للشخص . بحسب ما نشره موقع gazeta.ru .

بعض الدراسات الجديدة، إذا كان الشخص يريد حماية نفسه من مخاطر الجلطات الدماغية ، فيجب عليه أولا معرفة تلك الأسباب التي تسبب الخطر ، ثانيا العمل علي الحد منه ، لمنع الإصابة بالسكتة الدماغية .

ومن جانبه أوضح فريق من الباحثين بجامعة آيرلندا الوطنية في جالوي، أن الأحداث المسببة للإجهاد الشديد تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

وتبين من الدراسة أن الاجهاد الشديد في البيت وفي العمل وفي الحياة الشخصية كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والجلطة الدماغية النزفية. وأن سبب النوع الأول هو اضطراب تدفق الدم نتيجة انسداد الوعاء الدموي. أما النوع الثاني فسببه نزف دموي في أنسجة الدماغ. ويؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية .

واتضح للباحثين، أنه إذا شعر الشخص بأنه يتحكم بكل ما يجري في العمل ولم يعتبر أن الإجهاد حدث نتيجة عوامل خارجة عن إرادته فإن خطر إصابته بالجلطة الدماغية كان منخفضا.