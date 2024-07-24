رئيس ميناء دمياط يستقبل وفداً من الشركة المشغلة لمحطة حاويات تحيا مصر 1

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء بحرى طارق عدلي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، المهندس أحمد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" وذلك بحضور اللواء بحرى أحمد حمدي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" التهنئة للواء طارق عدلي بمناسبة توليه رئاسة مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وتمنى له دوام التوفيق والسداد، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وخطط الشركة لتعظيم عملية تصدير منتجاتها إلى الخارج عبر ميناء دمياط.

و من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء يشهد حالياً عملية تطوير وتحديث وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل ضمن رؤية القيادة السياسية لتطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات وهو الأمر الذى يدعم خطط وجهود الشركة فيما يخص عملية التصدير.

وفى هذا السياق، استقبل اللواء طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً من شركة دمياط أليانس ( تحالف تشغيل محطة حاويات تحيا مصر 1 ) ضم رئيس شركة دمياط أليانس و رئيس قطاع المحطات بشركة هاباج لويد و رئيس فرع هاباج لويد مصر ومديرو التشغيل والمدير المالي بشركة دمياط أليانس.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حمدي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار والربان ياسر الصبان رئيس الادارة المركزية للحركة والمناطق .

بدأ اللقاء بتقديم وفد دمياط أليانس وهاباج لويد التهنئة للواء طارق عدلي بمناسبة توليه رئاسة هيئة ميناء دمياط واعربوا على ثقتهم في استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وأضاف أن الميناء على استعداد لتلبية أي طلبات لتحالف تشغيل محطة تحيا مصر 1 بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، كما ناقش الجانبين المواعيد المقررة لوصول السفن الناقلة للمعدات والأوناش الخاصة بأرصفة المحطة و التنسيق الكامل للإجراءات الخاصة بإنزال الأوناش بأمان .

كما ناقشوا جهود وزارة النقل في تطوير وتحديث البنية الأساسية للطرق وخطوط السكك الحديدية باعتبارها من وسائط النقل المتعددة التي يتميز بها ميناء دمياط والتي سيكون لها دوراً هاماً في تشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تعد ركيزة الممر التنموي ( طنطا – المنصورة – دمياط اللوجيستي المتكامل).

جدير بالذكر أن شركة دمياط أليانس التي تضم ( هاباج لويد ألمانيا – يوروجيت ألمانيا – كونتشيب إيطاليا ) هي المسئولة عن تشغيل محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط والتي ستصل طاقتها الى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 ، و سيساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، كما يأتي في اطار تنفيذ الممر التنموي ( طنطا - المنصورة - دمياط اللوجيستي المتكامل ) ، وقد تم الانتهاء من البنيه التحتية للمشروع وتسليمها لتحالف التشغيل وجارى حالياً استكمال البنية الفوقية تمهيداً لقرب افتتاح المحطة .