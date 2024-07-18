ميناء دمياط يستقبل سفن محملة قمح ورؤوس ماشية وزيت طعام

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33088 طن تشمل : 14500 طن يوريا و 370 طن ملح معبأ و2521 طن رمل و 12230 طن كلينكر و 3467 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57242 طن تشمل : 16362 طن قمح و 4300 طن ابلاكاش و 11470 طن خردة و 1232 طن خشب زان و 2500 طن ميثانول و 1460 طن زيت طعام و 11051 حديد و 8400 طن سكر و 1422 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 467 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1392 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 408 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3542 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43427 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151866 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3739 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم أبو راضي ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة و شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5936 حركة .