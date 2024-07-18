اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل سفن محملة قمح ورؤوس ماشية وزيت طعام

الخميس، 18 يوليو 2024 12:43 م
ميناء دمياط يستقبل سفن محملة قمح ورؤوس ماشية وزيت طعام ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33088 طن تشمل : 14500 طن يوريا و 370 طن ملح معبأ و2521 طن رمل و 12230 طن كلينكر و 3467 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57242 طن تشمل :  16362 طن قمح و 4300 طن ابلاكاش و 11470 طن خردة و 1232 طن خشب زان و 2500 طن ميثانول و 1460 طن زيت طعام و 11051 حديد و 8400 طن سكر و 1422 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 467 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1392 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 408 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3542 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43427 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151866 طنًا .


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3739 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم أبو راضي ،  وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة و شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5936 حركة .

 







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