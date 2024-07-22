ميناء دمياط يشهد تصدير 29331 طن بضائع

كتب سيد الخلفاوى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29331 طن تشمل : 5750 طن يوريا و 4312 طن رمل زجاجى و 4100 طن سلاج و 2646 طن كلينكر و 1500 طن علف بنجر و 11023 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45109 طن تشمل : 9753 طن خردة و 1000 طن ابلاكاش و 1173 طن خشب زان و 7770 طن سكر و 1125 طن حديد و 9419 طن عدس و 5850 طن كسب فول صويا و 7500 طن بضائع متنوعة و 4626 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1519 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 256 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 549 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3101 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 10804 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147439 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1206 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي ، و عدد 3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1862 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1391 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5918 حركة .