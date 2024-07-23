ميناء دمياط يتداول 23 سفينة.. ويستقبل 49960 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة منها السفينة ( CL LUZHOU ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 200 م وعرضها 33 م القادمة من بلغاريا و على متنها حمولة تقدر بـ 49960 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23459 طن تشمل : 2645 طن يوريا و 122 طن رمل زجاجى و 3700 طن سلاج و 300 طن اسمنت و 3101 طن كلينكر و 400 طن مولاس و 13191 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37728 طن تشمل : 11043 طن خردة و 850 طن زيت طعام و 1162 طن خشب زان و 3403 طن عدس و 6200 طن سكر و 1150 طن حديد و 7000 طن كسب فول صويا و 4420 طن قمح و 2500 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1410 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 728 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3097 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 9939 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143714 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5356 حركة .