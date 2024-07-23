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96.25 % نسبة النجاح باللغة الأولى و96.43% بالتاريخ للثانوية العامة 2024

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 12:39 م
96.25 % نسبة النجاح باللغة الأولى و96.43% بالتاريخ للثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024  لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ٩٦.٢٥٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية ٥١٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة ٧.٥٧٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٨٦٦١٦ طالبًا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت ٩٦.٤٣٪؜ ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ٢٦١٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١.٣٩٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ١٨٨٨٥١ طالبًا وطالبة.


 







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