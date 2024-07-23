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نتيجة الثانوية العامة 2024.. دقة وسرية فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:00 ص
نتيجة الثانوية العامة 2024.. دقة وسرية فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول الثانوية العامة استعداداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القادمة، موضحة أن الكنترولات تراعى الدقة والسرية الكاملة فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرة إلى أن العمل يسير داخل الكنترول وفق مراحل معينة لضمان تقدير الدرجات بشكل تصحيح وسليم.


كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

 

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

 

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.


 







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