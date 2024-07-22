نتيجة الثانوية العامة 2024.. الكنترولات تواصل انتهاء أعمال التصحيح

كتب محمود طه حسين

تواصل كنترولات الثانوية العامة، أعمال التصحيح وتقدير درجات الطلاب بكراسات الإجابة استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يتم التصحيح بشكل يومى لكراسات الإجابة للمواد التي يتم ينتهى تقديرها منها الأحياء وعلم النفس والفلسفة والجغرافيا والرياضيات التطبيقية والبحتة، حيث إنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، نهاية الشهر الحالي وإعلانها للطلاب رسميا.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.