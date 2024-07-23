نتيجة الثانوية العامة 2024.. 3 اختيارات تحدد موقف الطالب بعد إعلان النتيجة

كتب محمود طه حسين

تعمل كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكراسات إجابة مواد الثانوية العامة تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، خلال الأيام القليلة القادمة، ويحدد حالة وموقف الطالب 3 اختيارات بنتيجة الثانوية العامة 2024، الأول، هو أن يكون الطالب ناجحا وحاصل على مجموع درجات سواء ضعيف أو مرتفع، الخيار الثانى هو عدم تحقيق الطالب النجاح فى جميع المواد ويكون راسب فى مادة أو اثنين فقط وفى هذه الحالة يدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة فقط، بالإضافة إلى رسوب الطالب فى 3 مواد فأكثر وفى هذه الحالة يبقى الطالب للإعادة للعام الدراسي المقبل، أما الطالب الذى قام بتأجيل امتحان الدور الأول للثانوية العامة بعذر قانونى مقبول من حقه دخول امتحان الدور الثاني فى جميع المواد بالدرجة الفعلية للمادة.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.



