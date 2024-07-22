8 أطعمة تناولها فى وجبة الإفطار لتخفيف القلق والتوتر

كتبت فاطمة خليل

يعد القلق من بين أكثر حالات الصحة العقلية انتشارًا، حيث يؤثر على أكثر من 7% من سكان العالم، في حين أن هناك العديد من العلاجات المتاحة، فإن الطرق الطبيعية لتخفيف هذه الحالة الصحية العقلية تشمل تناول بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعزز صحة الدماغ، فى السطور التالية نتعرف على أبرز الأطعمة التى تقلل القلق، بحسب موقع تايمز ناو.

ووفقًا للخبراء، القلق هو مصطلح شامل يستخدم لوصف اضطرابات مختلفة مثل القلق الاجتماعي، واضطراب القلق العام، والرهاب الذي يشمل مشاعر التوتر والقلق والعصبية المستمرة.



وهكذا، وبصرف النظر عن تناول العلاج والأدوية للمساعدة في علاج المشكلة، يستخدم الأطباء في كثير من الأحيان طرقًا طبيعية مختلفة لتخفيف الأعراض.



وتشمل هذه ممارسة تقنيات التنفس. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها والتي تدعم وظائف المخ وتعزز صحة دماغك.

ومن بين هذه الأطعمة المفيدة جدًا لوجبة الإفطار ما يلي:

سمك السلمون

سمك السلمون منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين د، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وحمض الإيكوسابنتاينويك – وكلها تعمل على تعزيز صحة الدماغ.

تقول الدراسات إن العناصر الغذائية الموجودة في سمك السلمون تنظم الناقلات العصبية الدوبامين والسيروتونين – التي تعطي خصائص مهدئة ومريحة وتدعم قدرة عقلك على التكيف مع التغيرات، مما يسمح لك بالتعامل بشكل أفضل مع الضغوطات التي تسبب أعراض القلق.

الكركم

يعد الكركم عنصرًا أساسيًا في المطابخ، حيث أنه مليء بالكركمين – وهو مركب يعزز صحة الدماغ ويمنع اضطرابات القلق. الكركم غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ويمنع تلف خلايا الدماغ ويقلل من مستويات القلق.

الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا صحية تعمل على تحسين العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك الصحة العقلية. وفقا للخبراء، فإن هذا الطعام المبرد يدعم محور الأمعاء والدماغ – وهو نظام معقد بين الجهاز الهضمي والدماغ، مما يساعد على تقليل أعراض التوتر والقلق.

اللوز

إن تناول حفنة من اللوز على الإفطار لا يزودك بالطاقة فحسب، بل يعد أيضًا مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم وظائف المخ – وتقليل علامات القلق.

من المعروف أن اللوز يقلل بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، والتي تشارك في تطور القلق والتوتر.

البيض

البيض مليء بالتريبتوفان، وهو ناقل عصبي يفيد أعراض القلق، إلى جانب التربتوفان، يساعدك تناول البروتين الكافي أيضًا على الشعور بالسعادة والثقة.

الشاى الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على أحماض أمينية مثل L-theanine والتي لها تأثيرات إيجابية على صحة الدماغ والقلق، كما أنه يساعد بشكل كبير على تقليل التوتر الذاتي ويقلل مستويات الكورتيزول – وهو هرمون التوتر المرتبط بالقلق.

ومن المعروف أيضًا أن الشاي الأخضر يهدئ أعصابك ويزيد من الدوبامين والسيروتونين – الناقلات العصبية التي لها تأثيرات مضادة للقلق.

الشيكولاته الداكنة

على الرغم من أنه لا يُقترح تناول قطعة كاملة على الإفطار، إلا أن مكعبًا أو اثنين من الشوكولاتة الداكنة يساعدان بشكل كبير في تخفيف القلق والحالات المماثلة الأخرى. ووفقا للخبراء، تحتوي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% من الكاكاو على مركبات الفلافونول مثل الإبيكاتشين والكاتشين، وهي مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة.

شاى البابونج

له تأثيرات وقائية للأعصاب، مما يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز مسارات إشارات الخلايا، وبالتالي يبقيك هادئًا ومتماسكًا.

يعد البابونج من أفضل الأعشاب لتقليل القلق لأنه غني بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يقلل الالتهاب المرتبط بحالة الصحة العقلية.

تقول الدراسات أن البابونج ينظم الناقلات العصبية المرتبطة بتغيرات المزاج مثل السيروتونين والدوبامين وحمض جاما أمينوبوتيريك الذي يقلل من استجابة الجسم للتوتر.