أنواع اضطرابات القلق وطرق العلاج.. تعرف على تقنية الاسترخاء

كتب – حسام الشقويرى

كل شخص يعاني من القلق من وقت لآخر، وعلى الرغم من أن العصبية العرضية مقبولة ، إلا أن مشاكل القلق مختلفة، وقد يدفعك القلق المفرط إلى تجنب العمل والتجمعات والأماكن الاجتماعية الأخرى. ومع ذلك ، يمكن للعديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلق تنظيم عواطفهم بالعلاج، وفقا لما نشره موقع healthifyme

أنواع اضطرابات القلق

1. اضطراب القلق المعمم

إنها حالة مزمنة تتميز بالقلق والقلق المستمر والمفرط. يمكن أن تكون المخاوف حول أحداث الحياة والأشياء والمواقف غير ذات الصلة في حياتهم اليومية. إنه اضطراب في الصحة العقلية ينتج عنه الخوف والشعور الدائم بالارتباك. اضطراب القلق العام (GAD) هو حالة القلق الأكثر انتشارًا.

2 - . اضطراب الهلع

قد تؤدي الهجمات القصيرة أو غير المتوقعة من الخوف والتوجس الحاد إلى اضطراب الهلع. قد يؤدي إلى الارتعاش والارتباك والدوخة والغثيان وصعوبة التنفس. تبدأ نوبات الهلع عادةً وتزداد بسرعة وتصل إلى ذروتها في غضون عشر دقائق. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يستمر الشعور لساعات.

3 - الرهاب

يمكن أن يؤدي القلق أو النفور غير المنطقي من شيء أو موقف معين إلى الرهاب. لذلك ، يختلف الرهاب عن اضطرابات القلق لأنه ناتج عن حادثة معينة.

4 - رهاب الخلاء

إنه خوف من الأماكن المفتوحة أو المواقع أو الأحداث أو المواقف. يحدث عندما يتخيل المرء أنه لا يستطيع الهروب. في مثل هذه الحالات ، قد تشعر أنك محاصر عند الاتصال بالعالم الخارجي.

5 - الصمت الانتقائي

يحدث عندما يفشل الأطفال باستمرار في التواصل في أماكن معينة. على سبيل المثال ، قد يتواصل الطفل بشكل عام ولكنه يفشل في القيام بذلك في المدرسة. من ناحية أخرى ، قد يكونون بليغين مع أفراد الأسرة المقربين في المنزل. لذلك ، يمكن أن يؤثر على الأداء الأكاديمي والمهني والاجتماعي. تظهر هذه الحالة بشكل أساسي عند الأطفال ولكن يمكن أن تستمر حتى سن الرشد.

6 - اضطراب القلق الاجتماعي ، أو الرهاب الاجتماعي

يأتي مع زيادة القلق والخوف وتجنب المواقف الاجتماعية. كما يوحي الاسم ، إنه خوف من المجتمع. على سبيل المثال ، قد تؤدي ظروف مثل الإحراج والوعي الذاتي والشعور بالذنب والعار والخوف من الآخرين أو أن يُنظر إليك بشكل سلبي إلى الرهاب الاجتماعي.

أفضل طرق علاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلق

1 - المساعدة الذاتية

يمكن للفرد علاج مرض القلق في المنزل دون أي إشراف علاجي إذا كان القلق حادًا ولا يعيق أداء الفرد يومًا بعد يوم. هناك العديد من التمارين والسلوكيات التي يمكن أن تساعد الناس على التعامل مع اضطرابات القلق الأكثر اعتدالًا أو تركيزًا أو قصيرة المدى.

2 - . تحديد الهدف

يمكن أن يساعد تعلم التعامل مع الإجهاد في الحد من المحفزات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اتباع ممارسات بسيطة. على سبيل المثال ، قم بتنظيم أي مواعيد نهائية وضغوط مقبلة ، وقم بعمل قوائم ، وقم بتقسيم المهام المعقدة إلى مهام أصغر ، وخذ إجازة من المدرسة أو العمل.

3 - تقنية الاسترخاء

يمكن أن تساعد التمارين البسيطة في التخفيف من أعراض القلق العاطفية والجسدية. الأمثلة ، التأمل ، تمارين التنفس العميق ، الحمامات الطويلة ، الراحة في الظلام ، واليوجا هي بعض تقنيات الاسترخاء التي يمكن أن تريح الفرد وتهدئ أعصابه.

4 - جدولة وقت الإجهاد

اكتب قائمة بالأفكار السلبية التي تقلقك. ثم قم بعمل قائمة بالأفكار الإيجابية وذات المصداقية لتحل محلها. أخيرًا ، تخيل أنك تواجه بنجاح وقهر خوف معين. ممكن أن تساعد. ومع ذلك ، فمن المناسب إذا كانت أعراض القلق ناتجة عن محفز ، مثل الرهاب أو التفكير الهوس.

5 - أنظمة الدعم

قد تساعد برامج الدعم في التعامل مع مثل هذه الاضطرابات. حتى التفاعل مع الأشخاص الداعمين الذين تعرفهم ، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء يساعد أيضًا في هذه العملية. أيضًا ، هناك الكثير من المراكز ومجموعات الدعم عبر الإنترنت لمساعدتك أثناء الأزمات.

6 - تمرين

يمكن أن يعزز النشاط البدني احترام الذات وينتج مواد كيميائية في الدماغ تؤدي إلى الشعور بالسعادة. يمكن أن تؤدي مجموعة سريعة من التمارين الهوائية أو إحدى الطقوس المهدئة إلى نتائج جيدة.

7 - الاستشارة والعلاج المعرفي السلوكي

الإرشاد النفسي طريقة معيارية لمعالجة القلق. يمكنك أيضًا استخدام العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو العلاج النفسي أو مزيج من العلاجات.