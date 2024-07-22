اليوم السابع
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وزيرا التضامن والعمل يبحثان ملف العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئاسة

الإثنين، 22 يوليو 2024 10:43 ص
وزيرا التضامن والعمل يبحثان ملف العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئاسة جانب من الاجتماع
كتب مدحت وهبة

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عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،  اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل

 

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة، التي تحظي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والتأكيد على ضروة توفير حياة كريمة لها، حيث يتم وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.

وشهد اللقاء بحث الإجراءات المتخذة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة، حيث سيتم العمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة، وشمول فئاتها المختلفة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من العمالة غير المنتظمة وشمولها بالمظلة التأمينية، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع وعي العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية التي ستحصل عليها حال شمولها بالمظلة التأمينية.

 







وزيرة التضامن

وزير العمل

ملف العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة

خدمات العمالة غير المنتظمة



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