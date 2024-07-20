اليوم السابع
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وزارة التضامن: صندوق عطاء يسلم 232 طرفا صناعيا للطلاب والأشخاص من ذوي الإعاقة

السبت، 20 يوليو 2024 10:32 ص
وزارة التضامن: صندوق عطاء يسلم 232 طرفا صناعيا للطلاب والأشخاص من ذوي الإعاقة وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ان  صندوق عطاء سلم  232 طرفا صناعيا ما بين "كف، تحت الكوع، فوق الركبة، تحت الركبة"، تتضمن 140 من الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل متضمنين 90 طرفا تحت الركبة، 31 طرفا تحت الكوع، 15 طرفا فوق الركبة، 4 أطراف كف، كما تسلم 92 طالبا من الطلاب في سن التعليم متضمنين 39 طرفا تحت الكوع، 32 طرفا تحت الركبة، 10 أطراف فوق الركبة، 11 طرف كف.

وأعلن صندوق عطاء أن المشروع يستهدف 182 من الأشخاص فاقدي الأطراف من العاملين والموظفين، بنسبة 65% من إجمالي المستهدف، هذا بالإضافة إلى 98 من الأشخاص فاقدي الأطراف في سن التعليم (مدرسة وجامعة)، بنسبة 35% من إجمالي المستهدف.

ويحتاج الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة إلى تغيير الأطراف كل عامين تقريباً، علماً بأنه لا يتم تسليم الأطراف للأطفال أقل من 6 سنوات.

يذكر أن صندوق عطاء يسعى إلى تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم وتحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، والحد من أوجه الاختلاف، والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم؛ حيث إن الصندوق يقوم بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة .

 

 







وزارة التضامن

صندوق عطاء لذوى الإعاقة

صندوق عطاء يسلم أطراف صناعية لذوى الإعاقة




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