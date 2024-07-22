وزير العمل يتواصل مع مواطن من ذوى الهمم ويوفر له فرصة عمل

كتبت آية دعبس

في واقعة جديدة تؤكد إلتزام الحكومة، بالإستجابة لمطالب المواطن البسيط، والتواصل معه لتنفيذ "أوامره"، تواصل محمد جبران وزير العمل، مع أسرة بسيطة من محافظة الجيزة، إستغاثت على وسائل التواصل الإجتماعي، وطلبت تعيين إبنها من ذوي الهمم.. وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، كَلّفَ الوزير جبران، مدير العلاقات العامة أحمد معروف بالتوجه إلى منزل هذه الأسرة البسيطة، والكائن بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة لتسليمه عقد عمل رسمي للعمل بالمستشفى التابعة لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، تتوفر فيه كافة الشروط اللائقة لعقد العمل ،خاصة الحد الأدنى للأجور.

وقال البيان الصحفي إن الوزير جبران اتصل بالمواطن محمد محمود شحاتة هاتفيا، وإطمئن منه على إستلامه عقد العمل، وتواصل إدارة المستشفى معه ،وقال في تصريحات له أن ثقافة الجمهورية الجديدة التي يًرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُبنى على إحترام المواطن ،وتوفير حياة كريمة له، وأن "كرامة المواطن" ،مُصانة في بيان وخطة الحكومة الجديدة، وعلى أرض الواقع أيضًا .

وتوجهت أسرة المواطن بخالص الشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران ،مؤكدة في تصريحات على أنه عند نشر الإستغاثة لم تَكّن تتوقع هذه السُرعة في الإستجابة، وأن ما حدث رفع من الروح المعنوية والإنتماء نحو هذا الوطن تحت قيادة الرئيس السيسي .