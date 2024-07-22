15 مليار جنيه حجم قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

بعد مشروع حياة كريمة من اهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في المرحلة الحالية من حيث توافر العديد من عناصر التميز انه لأول مرة الدولة تقوم بإنشاء مشروعات يستفيد منها 18 مليون مواطن بحجم مخصصات بلغت 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن.

وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه، وبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.



وقد ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل المختلفة بقيمة 15 مليار جنيه.

كما ساهمت في:

- إنشاء وتطوير 124 فرعا للبنوك المحلية.

- توفير 563 ماكينة صراف آلي و1132 نقطة بيع.

- فتح 205 آلاف حساب بنكي.

- إصدار 264 الف بطاقة مدفوعة مقدماً.

- 18.8 الف محفظة هاتف محمول.

- 1132 نقطة بيع للتجار.