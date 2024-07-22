اليوم السابع
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وزيرة التضامن تهنئ جمال عوض بتجديد الثقة رئيسا لهيئة التأمينات

الإثنين، 22 يوليو 2024 09:39 ص
وزيرة التضامن تهنئ جمال عوض بتجديد الثقة رئيسا لهيئة التأمينات جانب من اللقاء
كتب ـ مدحت وهبة

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تتقدم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة إلى اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بمناسبة قرار رئيس الجمهورية بتجديد الثقة به رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متمنية له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بما يقدمه اللواء  جمال عوض من جهود للنهوض بالمنظومة التأمينية بكل أركانها والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة لكل المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة والهيئة لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين.

 







وزيرة التضامن

رئيس هيئة التأمينات

خدمات التأمينات

خدمات اصحاب المعاشات

تجديد الثقة لرئيس هيئة التأمينات



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