محافظ القاهرة يوجه بإنشاء مشتل بكل حى لتوفير الأشجار بأسعار رمزية

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إقامة مشتل نباتات مصر الجديدة بحى النزهة على مساحة 3 أفدنة فى إطار الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.

وطالب محافظ القاهرة رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة بسرعة الانتهاء من إقامة المشتل، وإقامة مشتل بكل حى، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر قرارًا بمنع قطع الأشجار بكل أحياء العاصمة، أو التقليم الجائر لها نهائيا والرجوع لرأى اللجنة التى قام بتشكيلها فى حالة الحاجة لنقل أشجار ويكون ذلك تحت إشراف وزارة البيئة.

رافق المحافظ م . منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، واللواء خيرى حسين رئيس حى النزهة وعدد من قيادات المحافظة.