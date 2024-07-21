اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 05:00 م
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محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة ألماظة ويعلن صرف التعويضات

الأحد، 21 يوليو 2024 03:25 م
محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة ألماظة ويعلن صرف التعويضات محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة ألماظة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة بالمنطقة الشرقية، أعمال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمحور طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين قبل بدء أعمال التطوير .

رافق المحافظ في جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة .

محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة ألماظة
محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة ألماظة

 







القاهرة

محافظة القاهرة

الماظة

توسعة شارع حسين كامل

مصر الجديدة



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