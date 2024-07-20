محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارعى أحمد زكى والفيوم

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بشارعى أحمد زكى والفيوم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه استجابة لشكوى قاطنى شارع أحمد زكى الممتد بأحياء دار السلام والبساتين حتى ميدان سوارس بالمعادى من مستوى النظافة فى الشارع والأزمة المرورية الخانقة به، تم عمل حملات مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، كما تم رفع السيارات المتهالكة والإشغالات، ورفع مستوى النظافة به وأصبح الشارع يشهد سيولة مرورية، وجارى رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارع ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



اعمال التطوير بالشارع



محافظ القاهرة يتابع اعمال التطوير



محافظ القاهرة يتفقد اعمال التطوير



محافظ القاهرة خلال الجولة



محافظ القاهرة يتابع اعمال التطوير