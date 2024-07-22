حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بـ120 جنيها للكرتونة × 7 محافظات

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الخارجية: تعرض قافلة الأونروا لإطلاق نار يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا

وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بـ120 جنيهًا للكرتونة في 7 محافظات

وزير التعليم العالى: تنفيذ 1029 فعالية بمشاركة 138 ألف طالب من متحدى الإعاقة

وزير العمل: حريصون على التعاون مع منظمة العمل الدولية كشريك فى التنمية

وزير الأوقاف: نوقر حملة القرآن الكريم وأهل القرآن تيجان على الرؤوس

وزيرة التضامن تلتقي أعضاء هيئة البحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وزارة العمل: توفير فرص عمل بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء لشباب المحافظة

الصحة تكشف معلومات مهمة عن الإجهاد الحرارى وعلاقته بالأمراض.. إنفو جراف

وزارة التموين تبدأ إجراءات إطلاق الأوكازيون الصيفى 2024.. التفاصيل