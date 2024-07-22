اليوم السابع
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الإثنين، 22 يوليو 2024 05:22 م
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حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بـ120 جنيها للكرتونة × 7 محافظات

الإثنين، 22 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بـ120 جنيها للكرتونة × 7 محافظات البيض - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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