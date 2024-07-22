اليوم السابع
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وزارة الخارجية: تعرض قافلة الأونروا لإطلاق نار يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا

الإثنين، 22 يوليو 2024 03:02 م
وزارة الخارجية: تعرض قافلة الأونروا لإطلاق نار يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا السفير أحمد أبوزيد
(أ ش أ)

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أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرةK اليوم الاثنين، أن تعرض قافلة إغاثة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، متجهة لغزة، لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية يعد فصلا جديدا من فصول الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني.

وقال السفير أبوزيد - عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"- إن استهداف المساعدات الإنسانية وإعاقة دخولها إلى القطاع هو إمعان في مفاقمة الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

 







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