وزارة العمل: توفير فرص عمل بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء لشباب المحافظة

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، بالاشتراك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة "التأمين الصحى الشامل"، ندوة توعوية للعاملين بالمديرية تحت عنوان : التأمين الصحى الشامل الوقوف على المشاكل التي تواجه المتعاملين وكيفية حلها، جرى خلالها مناقشة بعض المشكلات التى تواجه العاملين بالمديرية والمترددين على الهيئة وكيفية حلها للوصول إلى رضا المتعاملين مع الهيئة من العاملين، وتنفيذ طلباتهم.

كما وفرت المديرية مجموعة من فرص العمل لشباب من أبناء المحافظة، من مدينة ابوزنيمة، وذلك للعمل بإحدى المنشآت الكبرى بمدينة شرم الشيخ ، مع متابعة الشباب بعد التعيين والاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذلك لكافة العاملين بالمنشآت ، فى إطار خطة المديرية وأجهزتها التابعة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لمتابعة أحوال العمالة بها ، إلى جانب حصر وتسجيل المنشآت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر ونسبة استيفاؤها لتعيين نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي الهمم .

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي في ضوء تعليمات معالي وزير العمل محمد جبران بشأن أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج ، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص بما يساهم في الحد من معدلات البطالة .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، جولة تفقدية مفاجئة لمركز التدريب المهني بـ "بني غالب"، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، وبحث سبل دعم المركز باحتياجاته اللوجستية ، وذلك طبقاً للخطة التدريبية للعام المالي الجديد 2024 / 2025 ، جرى خلالها تفقد دورات التدريب المهنى المنعقدة بالمركز ، والاستماع إلى آراء المتدربين حول العملية التدريبية والبرامج المقدمة ومدى الإستفادة منها ، حيث تشمل الدورات التدريبية على جوانب عملية ونظرية للمقررات التدريببة، كما أن المتدربين في ختام الدورات التدريبية يتم منحهم شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازهم الدورة بنجاح ، كما أن هذه البرامج التدريبية يُجرى تنفيذها طبقاً للقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قِبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل .

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل.

كما شدد مدير المديرية على العاملين بالمركز على أهمية حُسن معاملة المتدربين بشكل لائق، مع ضرورة الإهتمام بجودة المخرجات التدريبية، وتقديم أفضل الخدمات التدريبية الممكنة وفقاً للمعايير والضوابط ، كما أشار إلى أن الهدف من تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية هو بالأساس تعزيز المهارات الحياتية والمهنية لدى المتدربين والمتدربات، فضلاً عن تأهيلهم لدخول سوق العمل، فضلاً عن أن تعلم مهارات تلك المهن َسُيعد بمثابة مصدراً أساسياً للدخل في المستقبل القريب.