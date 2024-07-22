وزير الأوقاف: نوقر حملة القرآن الكريم وأهل القرآن تيجان على الرؤوس

كتب لؤى على

وزير الأوقاف يلتقي شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب السادة القراء.. ووفدًا من كبار قراء القرآن الكريم



وزير الأوقاف: نمد أيدينا لأهل القرآن لنجعل المساجد والديار المصرية كلها تتلألأ وتستنير بالقرآن الكريم.. ومسابقة كبرى للمواهب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشرف عليها وزارة الأوقاف، ومشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء ضمن القائمين على التنفيذ



وزير الأوقاف: القراءة المصرية تميزت عبر تاريخها الطويل بالإتقان والإجادة والعظمة والفخامة .. وتدهش كل من يستمع إليها من روعتها وجمالها وبيانها وفخامة المقامات والنغمات الصوتية



وزير الأوقاف : داعم لنقابة قراء القرآن الكريم .. وأريد من النقابة أن تجتهد وتبدع وتجمع شمل القراء



شيخ عموم المقارئ المصرية : ما يطمئن قلوب أهل القرآن الكريم أنهم في معية وفكر وزير الأوقاف .. ومتفائل بتولي الدكتور أسامة الأزهري حقيبة وزارة الأوقاف المصرية



شيخ عموم المقارئ المصرية : قارئ القرآن الكريم له منزلة خاصة عند الله وعند الناس .. وأتمنى أن يشهد القراء عناية خاصة بنقابة القرآن الكريم حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل في الحفاظ على القرآن الكريم وحسن تلاوته



شيخ عموم المقارئ المصرية : نقابة قراء القرآن الكريم تعكف حاليا على تعديل بعض أحكام قانون النقابة.. للأخذ على يد غير المتخصصين في تلاوة القرآن الكريم ممن ظهروا على الساحة

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من كبار القراء برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب السادة القراء، والشيخ محمود الخشت، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ محمد عبد الموجود خليفة، والشيخ أحمد فرج الله الشاذلي، والشيخ طه النعماني، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ ياسر عبد الباسط.

وأعرب الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف عن شكره وسعادته بلقاء أهل القرآن فهم تيجان على الرؤوس، مؤكدًا أنه لا نجاح للمؤسسة إلا بنجاح أبنائها، ونمد أيدينا لحضراتكم من أجل تحقيق التعاون المشترك لنجعل المساجد والديار المصرية كلها تضج بالقرآن الكريم وبالقراءة المصرية التي تميزت عبر تاريخها الطويل بالإتقان والإجادة والعظمة والفخامة، والتي تدهش كل من يستمع إليها من روعتها وجمالها وبيانها وفخامة المقامات والنغمات الصوتية.

وأكد وزير الأوقاف أنه تم بالأمس مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلان عن إطلاق مسابقة للمواهب في القرآن الكريم والإعداد لجيل جديد من القراء يمتعون العالم مثل قرائنا العظماء أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ الشعشاعي والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم كثيرين من عباقرة التلاوة المصرية، واستقر الأمر على أن تقوم الشركة المتحدة بتنفيذ المسابقة بكل فنياتها وعلى أعلى مستوى من الحرفية والاتقان، وسيكون السادة القراء ضمن القائمين على اختبارات هذه المسابقة.

وأضاف وزير الأوقاف أنه يرغب من نقابة القراء أن تتألق بكامل طاقتها، فقراء القرآن الكريم هم رموز دولة التلاوة المصرية، ونعتز ونفخر بهم على مر التاريخ، ومطلوب من حضراتكم أن تبدعوا بكل ما في الوسع والطاقة، وأن تشرف نقابة قراء القرآن الكريم على إخراج جيل ثان وثالث وتقديم خامات صوتية بديعة تعيد بناء وصناعة أجيال قادمة من عمالقة التلاوة

وأكد وزير الأوقاف أنه داعم لنقابة قراء القرآن الكريم وأنه سيقدم كل ما يستطيع لدعم نقابة قراء القرآن الكريم ودعم الأنشطة التي تقوم بها النقابة ونريد من النقابة أن تجتهد وتبدع وتجمع شمل القراء فنحن نفتخر بالقرآن الكريم وبحملته ونوقر حملة القرآن الكريم من باب توقيرنا للقرآن الكريم.

وهنأ الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

وأكد نقيب القراء أن ما يطمئن قلوب أهل القرآن الكريم أنهم في معية وفكر وزير الأوقاف، وأنه مهتم بهم وبدعمهم، ونحن في نقابة القراء نريد لأهل القرآن الكريم وهم أصحاب الشأن الرفيع أن يكونوا موضع تطوير لمستواهم العلمي والمادي، وموضوع عناية صحية وطبية.

وأضاف نقيب القراء أن قارئ القرآن الكريم له منزلة خاصة عند الله وعند الناس جميعا متفائلًا بتولي الدكتور أسامة الأزهري حقيبة وزارة الأوقاف المصرية، ومتمنيا منه أن يرفع من العناية بنقابة القرآن الكريم حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل في الحفاظ على القرآن الكريم وحسن تلاوته.

وأشار نقيب القراء إلى أن نقابة قراء القرآن الكريم تعكف حاليا على تعديل بعض أحكام قانون النقابة، للأخذ على يد غير المتخصصين في تلاوة القرآن الكريم ممن ظهروا على الساحة، وسيتم عرضه على وزير الأوقاف فور اجتماع مجلس عموم النقابة لرفعه وأخذ الموافقة عليه تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب الموقر.