وزير العمل: حريصون على التعاون مع منظمة العمل الدولية كشريك فى التنمية

كتبت آية دعبس

التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، ووفدِ مُرافق له.

وأكد الوزير جبران على عُمق العلاقة التي تربط منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة مع وزارة العمل ،من خلال العديد من البرامج ،والمشاريع المُشتركة، التي تستهدف تعزيز علاقات العمل،والالتزام بمعايير العمل الدولية ،خاصة وأن هذه "المنظمة" تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،وأوضح أن المنظمة شريك للوزارة في العمل والتنمية.

وتَطّلع الوزير جبران، إلى تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أن وزارة العمل حريصة على تحقيق المزيد من التوزان في التعامل مع طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال".

وتقدم أوشلان بالتهنئة إلى الوزير جبران على ثقة القيادة السياسية وتعينه وزيرًا للعمل ،وأكد على أن وزارة العمل من أهم شركاء منظمة العمل الدولية في مصر..



وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

وناقش الوزير جبران، والمسؤول الدولي مجموعة من الملفات والمشاريع ذات الاهتمام المُشترك،و التي تخص قضايا العمل ومنها :الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،و"الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025" ،ومشروع قانون العمل ،وتطبيق اتفاقية العمل البحري التي صَدقّت عليها مصر في يونيو 2024 الماضي،والبرنامج القُطري الخاص بالعمل اللائق،ومشروع قانون العمالة المنزلية ،وإعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية ،وملف الهجرة واللاجئين ،وخدمات التوظيف و التشغيل بالوزارة،و"مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر بمكوناته الثلاثة" ،وكذلك المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ومُقترح الانضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الإجتماعية.

حيث رحب الوزير جبران بتكثيف الجهود والتعاون وتبادل الخبرات في كافة الملفات ذات الاهتمام المُشترك،ووجه الإدارات المُختصة بالوزارة بذلك .